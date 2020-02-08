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Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция первого полуфинала (Видео)

Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция первого полуфинала (Видео)
18:28 Сегодня Телеграф Фото: www.youtube.com

Новости культуры:Сегодня, 8 февраля, начался первый полуфинал Национального отбора участников на "Евровидение-2020".

Первый тур Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2020" идет уже сейчас в Киеве, в ходе которого свои конкурсные песни представят 8 исполнителей.

Прямой эфир первого полуфинала Национального отбора началось в 19:00 на телеканалах UA: Первый и СТБ. Онлайн-трансляцию первого полуфинала конкурсного отбора в Украине на "Евровидение-2020" также можно смотреть на нашем сайте ТЕЛЕГРАФ.

Традиционно Национальный отбор пройдет в три этапа. Первый и второй полуфиналы состоятся 8 и 15 февраля соответственно. Финальный этап, где будет выбран представитель от Украины на международный песенный конкурс "Евровидение-2020", запланирован на 22 февраля.

В первом полуфинале свои выступления представят 8 участников:

1. [О]

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. KRUTЬ

5. Go-A

6. CLOUDLESS

7. GIO

8. Assol

Смотрите онлайн-трансляцию

первого полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2020"

В жюри национального конкурса этого года - Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Ведущий - шоумен Сергей Притула.

Как голосовать на Нацотборе Евровидения-2020?

После того, как все 8 участников представят свои музыкальные композиции, ведущий объявит старт открытия линий для голосования. Чтобы отдать свой голос за участника, который вам больше импонирует, отправляйте смс с кодом участника на номер 7766 (стоимость одного сообщения составляет 0, 94 грн). Код участника – это его порядковым номер выступления.

Обратите внимание, что отдать голос за любимого участника с одного номера телефона можно только один раз.

После завершения голосования, баллы зрителей и жюри суммируются. Три участника Национального отбора на Евровидение, которые наберут наибольшее количество баллов, автоматически проходят в финал. Если два участника будут иметь одинаковое количество баллов, то в финал пройдет тот, у кого больше балл от зрителей.

Напомним, международный песенный конкурс "Евровидение-2020" в этом году состоится в городе Роттердам, Нидерланды. 65‑й юбилейный конкурс песни Евровидение пройдет под призывом Откройся (Open Up).

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Видео, Евровидение, Онлайн трансляция, Первый полуфинал, Нацотбор, Евровидение 2020.
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