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Jerry Heil презентовала новый ритмичный трек #НеБейбі (Видео)

Jerry Heil презентовала новый ритмичный трек #НеБейбі (Видео)
12:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:В композиции Jerry Heil частично показала истории девушек, которые вынуждены были преобразоваться из панянки в пацанку.

Песня постепенно покоряет сеть и стала официальным саундтреком к развлекательному шоу "Від пацанки до панянки".

Аудиоверсия трека #НеБейбі появилось на ютуб-канале певицы 10 февраля. Jerry Heil призналась, что получила предложение от авторов проекта "Від пацанки до панянки" еще летом 2019 года. Тогда артистка с родными отдыхала в Одесской области и не собиралась работать. Однако предложение настолько вдохновило ее, что Jerry Heil написала трек всего за несколько дней.

"Это был трехдневный тайм-аут, чтобы свозить родных на отдых, побыть с семьей и как раз ничего не писать, чтобы набраться сил и вдохновения. Но ждать вдохновения не пришлось: предложение настолько смутило меня и зарядило, что я начала писать в тот же вечер! Потому что это так близко мне. Я выросла в городе и в условиях, где между школами время от времени происходили такие культурные мероприятия как стрелы, между уроками тебя могли облить ложью, как грязью, а потом разносить сплетни и шеймить за то, чего не было", – поделилась Jerry Heil. 

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Перед написанием песни #НеБейбі певица пересмотрела видеодневники участниц проекта и сразу же взялась за работу.

"Я хотела написать песню, которая бы зажгла дух девушек и всех, кто пережил издевательства, булинг, кто ощутил на себе жесткость недалеких людей, которые в свою очередь стали такими, потому что, видимо, тоже были обиженными. Это цикл, который способен разомкнуться", – добавила она.

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Все по теме:

Музыка, Песни, Саундтрек, Від пацанки до панянки, Jerry Heil, НеБейбі.
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