Макс Пташник представил клип на сингл "Поки ніхто не бачить" (Видео)

"Поки ніхто не бачить" - первый сингл, вошедший в альбом исполнителя "буденна пересічна драма". "Эта песня самая популярная в моем репертуаре. Видео, которое мы еще в 2019 году отсняли с Настей Грэм, описывает мой путь, который я прошел с самого начала музыкальной карьеры до места, куда прийти позволила именно эта композиция", - рассказывает о создании клипа сам Макс. В клипе показаны студийный рабочий процесс, ночные сессии и пустой город, в частности ул. Черновола во Львове. Картинка медленно переходит в концертный сет с командой. Таким образом авторы хотели показать путь, который каждый человек преодолевает "поки ніхто не бачить".