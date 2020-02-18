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Евровидение юных музыкантов 2020: Украина будет участвовать в конкурсе

Евровидение юных музыкантов 2020: Украина будет участвовать в конкурсе
21:39 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры:"Евровидение юных музыкантов-2020" будет проходить в июне в городе Загреб (Хорватия).

Украина будет участвовать в конкурсе "Евровидение юных музыкантов-2020", который состоится в июне в городе Загреб (Хорватия).

Об этом сообщает пресс-служба Общественное.

"Общественный вещатель года присоединится к конкурсу "Евровидение юных музыкантов-2020", в котором участвуют только страны-члены Европейского вещательного союза. Евровидение юных музыкантов-2020 состоится в городе Загреб (Хорватия). 17 июня зрители увидят полуфинал, а уже 21 июня - финал", - говорится в сообщении.

Вместе с Украиной в международном конкурсе примут участие еще 10 стран: Греция, Эстония, Мальта, Норвегия, Польша, Словения, Хорватия, Чехия, Швеция.

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По словам генерального продюсера Общественного радио Дмитрия Хоркина, Украина может быть достойно представлена на этом конкурсе и даже претендовать на победу.

"Благодаря проекту "Я - виртуоз", который уже в течение трех лет видим на сцене Дома звукозаписи Общественного радио - самой большой акустической сцене страны - мы убедились, что в Украине много юных талантливых музыкантов. Конечно, Украина может быть достойно представлена на таком почтенном конкурсе, как "Евровидение юных музыкантов". Мы даже можем надеяться на победу. Ведь на самом деле украинские музыканты уже имеют международное признание. В течение 2019 года более трехсот записей классической музыки, которые сделало Украинское радио, звучали на радиостанциях Европейского вещательного союза. Их транслировало, в частности, радио ВВС. Кроме того, Украинское радио уже имеет положительный опыт участия в конкурсах Европейского вещательного союза. Так, на конкурсе Concertino Praga наша юная арфистка Елизавета Раковская заняла второе место", - отметил Хоркин.

"Евровидение юных музыкантов-2020" будут транслировать на теле- и радиоплатформах Общественного.

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Евровидение юных музыкантов - это конкурс исполнителей классической музыки в возрасте от 12 до 21 года, который проводится раз в два года. Впервые конкурс состоялся 11 мая 1982 года в Манчестере (Великобритания), и в нем приняли участие шесть стран. Тогда победителем стал представитель от Германии Маркус Павлик. Украина уже принимала участие в этом конкурсе в 2012 году.

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Украина, Хорватия, Конкурс, Загреб, Евровидение юных музыкантов 2020.
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