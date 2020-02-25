Скачать
Вторник, 25.02.2020
Зеленский планирует "экскурсию" по шахтерским городам для членов правительства
Зеленский планирует "экскурсию" по шахтерским городам для членов правительства
НБУ: Украинской экономике пока далеко от состояния "ухандоханой"
НБУ: Украинской экономике пока далеко от состояния "ухандоханой"
Украинцы выиграли четыре награды на этапе Гран-при по прыжкам в воду
Украинцы выиграли четыре награды на этапе Гран-при по прыжкам в воду
Кирк Дуглас не оставил наследства сыну
Кирк Дуглас не оставил наследства сыну

З низин до "Мільярдів": фронтмен "Без обмежень" - про створення, розквіт та сьогодення гурту

Смотрите фото (10)
З низин до "Мільярдів": фронтмен "Без обмежень" - про створення, розквіт та сьогодення гурту
16:29 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: Инна Пасько

Новости культуры:Сергій Танчинець розповів про створення гурту, період Майдану, Х-фактор, розквіт та сьогоднішній "Без обмежень".

У багатьох в дитинстві є мрія. Найчастіше вони смішні, фантастичні і навіть дивакуваті. Багато дітей мріють бути пілотами, вченими, танкістами, і так далі — цей список “Без Меж”!, його можна продовжувати дуже довго. Дуже символічно виходить, однак, нашим сьогоднішнім гостем є Сергій Танчинець - фронтмен гурту "Без обмежень".

Назва гурту (“Без обмежень”) відразу асоціюється с іменем  Сергія! А як він почав займатися музикою? Душевна історія з дитинства, яка переросла в стиль життя:

У кожного є певні асоціації . “Без обмежень” відразу асоціюється з вашим іменем. Згадайте історію створення гурту, звідки Ви черпали ідеї?

Ну, звідки беруться ідеї, для створення гурту... В дитинстві ти слухаєш якусь музику, тобі подобається їх виконання. Як вони виходять на сцену, як живуть — подобається їх життя рок-музиканта.

І мені років в 11 це сподобалось. Саме в цьому віці я випросив собі на День народження гітару — навчився грати. І саме з того часу запалився ідеєю, знайшлись хлопці з якими ми і створили “Без обмежень”. Склад змінювався, десь, в 2007-2008 роках. З першого складу зараз залишився я і Ігор Рибар (гітарист), який є співзасновником гурту. І вже 12 років ми працюємо оновленим складом.

Ось так, дитяче захоплення і гітара на День народження подарували нам гурт, який "гримить" на всю країну! Однак, не відразу все було так феєрично. Проте, давайте по-порядку. Думаю, всім відразу "запала в душу" ця назва - "Без обмежень", проте, навіть вона змінювалась:

Давайте трошки поговоримо про назву. Вы намагалися її змінювати, але все ж повернулись до витоків. З чим у вас асоціюється саме це словосполучення - БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ?

Я не знаю, з чим вона асоціюється. Гурту "Без обмежень" 20 років, був період, коли ми переклали її на англійську мову і називалися "Without Limits", але потім зрозуміли, що, все ж таки, українська мова нашому народу значно ближча, ніж англійська — вирішили повернутись знову до україномовної назви, і це було правильне рішення, як на мене.

Як бачите, гурт на початку свого шляху був повністю в пошуках себе. Змінювалась назва, склад, десь варіювався репертуар. І все це лягло на плечі лідера. А хто був кумиром Сергія, як формувався його "музичний смак":

У кожного в дитинстві був кумир, від кого фанатіли Вы?

Мені подобалось багато музики. З дитинства і до сьогодні мені найбільше подобається гурт Metallica та Джеймс Хетфілд, лідер цього бенду — вони круті! Я Слухав Гері Мура, Nirvana, Queen, а з ними разом і багато інших виконавців. Певно, тому і сформувався такий, різнобарвний вектор музичних бажань.

Як ми розуміємо, зі слів Сергія, саме діяльність всесвітньо відомих рок-гуртів і подарувала нам сьогоднішнє "Без обмежень". Проте, хлопці виступали не тільки на сценах, були в їх спільному життя і льодові арени, а Сергій - спробував себе навіть в ролі актора. Як кажуть: "Талантливый человек - талантлив во всем":

Вас впевнено можна називати багатогранною особистістю. Кліпи, фільми, спорт! Розкажіть трішки про створення гімну для хоккейного клубу.

Ми досить добре товаришували з київським хокейним клубом “Беркут”, і вони нас попросили створити пісню, яка буде їх підтримувати. Ми це зробили, записали кліп та грали на їхніх домашніх матчах, згодом хокейний клуб припинив своє існування, а пісня — набрала трошки негативного значення після подій на “Майдані”, коли “Беркут”, дійсно, бив людей на вулицях Києва. З того часу ми перестали виконувати цю пісню, тому що вона асоціюється з негативними подіями в новітній історії. Задумка була інша, але вийшло як вийшло!

Розкажіть про свою акторську діяльність...

Навіть немає про що говорити, там декілька зйомок, якихось. Я не вважаю це кіно-кар'єрою, і не вважаю себе актором. Мы створили декілька класних саундтреків до українських фільмів — оце мені в кіно подобається, отака моя участь в кіно!

Акторська кар'єра — не про Вас?

Так. Абсолютно не моя історія. Мені є чим займатись, і я поки що цим и займаюсь. Ніяких планів щодо акторства немає.

Хоча Сергій не рахує себе актором і не хоче займатися акторською діяльністю, проте вийшло в нього досить непогано. Вашій увазі, короткометражна стрічка Михайла Добоша "Мрія приходить з вірою. Ноктюрн 1":

"Не было бы счастья": Розквіт "сьогоднішнього" Без обмежень:

2014 рік став своєрідним періодом розквіту “Без обмежень”. Ви знайшли своїх однодумців, і не раз запевняли, що саме в “роки Майдану” люди зрозуміли, що українська музика їм ближча.

Так, я повторюсь, це дійсно правда. “Революція гідності” зробила українців більш уважними до свого продукту. Я зараз говорю не тільки про музику. Залоговом, все українське стало модним, популярним і хайповим — це безумовно круто! Безперечно, ми грали українську музику для українського слухача, і нам також стало краще. Можна сказати, що це перший поштовх до сьогоднішнього “Без обмежень”.

Ще більшим поштовхом стала Ваша участь в Х-факторі. Погоджуєтесь?

Безперечно погоджуюсь! Нам зателефонував кастинг-менеджер проекту, запропонувавши прийняти участь в кастингу. Пройшли далі і дійшли аж до 4-го прямого ефіру. Можна сказати взагалі випадково. Безперечно ми хотіли виграти проект, але як такого розрахунку на перемогу не було.

Виступ хлопців на кастингу 7 сезону Х-фактора, який сколихнуло слухачів, і дав новий поштовх "банді" Танчинця:

На подібних шоу найчастіше про переможців з часом всі забувають, а яскраві особистості стають зірками шоу-бізнесу.

Користь таких ТВ-шоу в тому, що вони розкривають виконавців і відкривають їх людям. А якщо в тебе за спиною вже був сформований музичних імідж (думки, переконання), то тобі є що продемонструвати на всю Україну. А в таких шоу частіше за все перемагають люди, які тільки на шоу зрозуміли, що вони можуть співати, і на момент перемоги на мали музичного багажу за спиною. І ще одне дуже важливе — люди, які створюють разом з тобою цей проект! Це і стилісти, і менеджери, і піар-служба, продюсери, музиканти, і багато-багато людей — всі вони приймають участь у ньому процесі. Безумовно, це дуже важливо після участі в подібних талант-шоу.

Ось саме так сталося і з хлопцями - вони не виграли (пішли з четвертого прямого ефіру), але стали зірками. За їх плечима вже не один концерт, не один стадіон, і не один альбом. Можна з великою впевненістю сказати: "Так, Ви це зробили"!

Зараз ваша популярність на вершині. Як ви справляєтесь з “натовпом” фанатів?

Дай Боже, що ще не на вершині (сміється). Нічого такого, я люблю фотографуватись з прихильниками — з цим все нормально і все просто. Я від людей не ховаюсь, та і вони не нападаюсь — просто просять сфотографуватися.

"Стадіон, так стадіон!": як "Мільярди" заполонили країну:":

Все же триває і дарує насолоду слухачам тур "Мільярди". Головним майданчиком якого стане "НСК Олімпійський". До речі, квитки Вы вже можете придбати за посиланням. Як то кажуть: "Стадіон, так стадіон!"

 

Розкажіть про свій концертний тур “Мільярди”, який ще триває.

Наш тур розпочався 25 серпня (2019 року). Тур має розмір в один календарний рік. Заплановано більше 140-ка виступів, не тільки в межах України. Зараз ми десь на екваторі, попереду ще стільки ж концертів. І завершиться він 4-ма великими стадіонами: 30 травня — Арена Львів, 6 червня — Франківськ, 15 серпня — Одеса, і на День Незалежності виступ на НСК Олімпійський! Всіх, безперечно, запрошую! Буде велике шоу! Ми працюємо з режисером Германом Неновим. Він запропонував нам прекрасне режисерське и технічне бачення з прекрасною атмосферою і рокенрольним запалом!

День народження України. Головна арена країни. Можна сказати, що ви - гурт №1 в Україні зараз?

Дуже би хотілось так сказати, але я не знаю, чи можна саме так сказати! Це, певно, Вам треба запитати у ваших читачів (сміється). Ми рухаємось вперед. Повні сил, знаємо, що треба робити. Створюємо музику, яка подобається величезній кількості людей. Кого як називають — це не важливо! Нам приємно буде зустрітись з кожним, хто прийде на НСК Олімпійський в День Незалежності країни. Там будуть люди, які вважають українську музику найкращою в світі. Ми разом з прихильниками будемо там командою №1.

А чому ми слухаємо і фанатіємо від "Без обмежень. Ось ти, так-так, саме ти - чому? А тут все просто, у хлопців є свій стиль, своє бачення, свої думки....Вони не такі, як всі - вони справжні, і це, насправді закохує:

Слухаючи ваші пісні, дивлячись кліпи замислюєшся про життя. Дуже життєва творчість...

Ну, а нащо нам пісні, які не змушують думати?! Які не дають тобі думати?! Добре, що люди замислюються після прослуховування пісень. Пісня — це шматок інформації, який несе певну користь. Нам подобається “робити” музику з сенсом, яка приносить людям користь.

Яка музика Вам подобається?

В першу чергу мені подобається якісна музика, над якою працювали люди і коли відчувається, що туди вклали душу! Є такі гурти, як Kaleo, до прикладу, Бенджамін Клементін, Rammstein — там зроблена величезна кількість роботи. Музика, яку приємно слухати.

А серед Ваших хітів?

Всі пісні особливі, тому що всі пісні написані в потрібний час, в потрібному місці, і знайшли свій час! Багато пісень про сучасну українську історію. І мені б хотілось, щоб вони залишались незабутими, тому що вони про важливі події, які відбувалися в нашій країні! Це - “Мамині слова”, “Похрести”, наприклад, або “Най би вже весна”. Зараз досить знаковою є пісня “Зорі запалали”, до цього була - “ Без неї ніяк”. Є такі пісні, які люди виокремлюють. Для нас вони всі більш-менш однакові, але людям, щось більше подобається, а щось — менше.

Яскраві і неперевершені: найпопулярніші хіти "Без обмежень":

"Мамині слова":

"Похрести":

"Най би вже весна!":

"Без неї ніяк":

"Зорі запалали":

"Смачних пісень" хочете? А будуть! Вже з нетерпінням чекаю новий альбом: Сергій зовсім трішки привідкрив завісу:

Про плани на майбутнє? Вже пишете нові хіти?

Пишемо! В цей період часу пишеться дві нових пісні. Це перших для сингли з нового альбому. Я Вам не скажу, коли він з'явиться. Після туру “Мільярди” в нас ще планується “Тур на Біс”, потім закордонний і це все розтягнеться в часі. Паралельно будем працювати над новим альбомом. Це буде смачно! Це будуть виключно “смачні” пісні українською мовою!

P/S: Ось такая історія нашого улюбленого гурту! Натхнення, впевненість в собі та цілеспрямованість дають свої плоди! Бажаємо "Без обмежень" не зупинятися на досягнутому та підкорювати все нові і нові висоти - музичні гори світу!

Матеріал: Олег Вахоцький; Фото: Инна Пасько

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Без обмежень, Музика, Гурт Без обмежень, Сергій Танчинець, Сучасна українська музика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые рассказали, как квашеная капуста и другие соленья влияют на иммунитет
02 Проверенные способы, как снизить уровень сахара в крови
03 "С Днем твоего рождения, Мешочек": Елена Кравец растрогала сеть милым поздравлением
04 Медики назвали простые способа укрепить иммунитет
05 Падение не за горами: ВОЗ заявила что пик коронавируса в мире уже прошел
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поедет ли Зеленский в Москву на парад к 9 мая? В ОПУ дали ответ
Поедет ли Зеленский в Москву на парад к 9 мая? В ОПУ дали ответ
Президент поручил ограничить импорт угля и электроэнергии
Президент поручил ограничить импорт угля и электроэнергии
Зеленский: Трансформация угольных регионов должна быть справедливой
Зеленский: Трансформация угольных регионов должна быть справедливой
Samsung Galaxy M31 с бюджетной батареей представлен официально
Samsung Galaxy M31 с бюджетной батареей представлен официально
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь