З низин до "Мільярдів": фронтмен "Без обмежень" - про створення, розквіт та сьогодення гурту

Новости культуры:Сергій Танчинець розповів про створення гурту, період Майдану, Х-фактор, розквіт та сьогоднішній "Без обмежень".

У багатьох в дитинстві є мрія. Найчастіше вони смішні, фантастичні і навіть дивакуваті. Багато дітей мріють бути пілотами, вченими, танкістами, і так далі — цей список “Без Меж”!, його можна продовжувати дуже довго. Дуже символічно виходить, однак, нашим сьогоднішнім гостем є Сергій Танчинець - фронтмен гурту "Без обмежень".

Назва гурту (“Без обмежень”) відразу асоціюється с іменем Сергія! А як він почав займатися музикою? Душевна історія з дитинства, яка переросла в стиль життя:

У кожного є певні асоціації . “Без обмежень” відразу асоціюється з вашим іменем. Згадайте історію створення гурту, звідки Ви черпали ідеї?

Ну, звідки беруться ідеї, для створення гурту... В дитинстві ти слухаєш якусь музику, тобі подобається їх виконання. Як вони виходять на сцену, як живуть — подобається їх життя рок-музиканта.

І мені років в 11 це сподобалось. Саме в цьому віці я випросив собі на День народження гітару — навчився грати. І саме з того часу запалився ідеєю, знайшлись хлопці з якими ми і створили “Без обмежень”. Склад змінювався, десь, в 2007-2008 роках. З першого складу зараз залишився я і Ігор Рибар (гітарист), який є співзасновником гурту. І вже 12 років ми працюємо оновленим складом.

Ось так, дитяче захоплення і гітара на День народження подарували нам гурт, який "гримить" на всю країну! Однак, не відразу все було так феєрично. Проте, давайте по-порядку. Думаю, всім відразу "запала в душу" ця назва - "Без обмежень", проте, навіть вона змінювалась:

Давайте трошки поговоримо про назву. Вы намагалися її змінювати, але все ж повернулись до витоків. З чим у вас асоціюється саме це словосполучення - БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ?

Я не знаю, з чим вона асоціюється. Гурту "Без обмежень" 20 років, був період, коли ми переклали її на англійську мову і називалися "Without Limits", але потім зрозуміли, що, все ж таки, українська мова нашому народу значно ближча, ніж англійська — вирішили повернутись знову до україномовної назви, і це було правильне рішення, як на мене.

Як бачите, гурт на початку свого шляху був повністю в пошуках себе. Змінювалась назва, склад, десь варіювався репертуар. І все це лягло на плечі лідера. А хто був кумиром Сергія, як формувався його "музичний смак":

У кожного в дитинстві був кумир, від кого фанатіли Вы?

Мені подобалось багато музики. З дитинства і до сьогодні мені найбільше подобається гурт Metallica та Джеймс Хетфілд, лідер цього бенду — вони круті! Я Слухав Гері Мура, Nirvana, Queen, а з ними разом і багато інших виконавців. Певно, тому і сформувався такий, різнобарвний вектор музичних бажань.

Як ми розуміємо, зі слів Сергія, саме діяльність всесвітньо відомих рок-гуртів і подарувала нам сьогоднішнє "Без обмежень". Проте, хлопці виступали не тільки на сценах, були в їх спільному життя і льодові арени, а Сергій - спробував себе навіть в ролі актора. Як кажуть: "Талантливый человек - талантлив во всем":

Вас впевнено можна називати багатогранною особистістю. Кліпи, фільми, спорт! Розкажіть трішки про створення гімну для хоккейного клубу.

Ми досить добре товаришували з київським хокейним клубом “Беркут”, і вони нас попросили створити пісню, яка буде їх підтримувати. Ми це зробили, записали кліп та грали на їхніх домашніх матчах, згодом хокейний клуб припинив своє існування, а пісня — набрала трошки негативного значення після подій на “Майдані”, коли “Беркут”, дійсно, бив людей на вулицях Києва. З того часу ми перестали виконувати цю пісню, тому що вона асоціюється з негативними подіями в новітній історії. Задумка була інша, але вийшло як вийшло!

Розкажіть про свою акторську діяльність...

Навіть немає про що говорити, там декілька зйомок, якихось. Я не вважаю це кіно-кар'єрою, і не вважаю себе актором. Мы створили декілька класних саундтреків до українських фільмів — оце мені в кіно подобається, отака моя участь в кіно!

Акторська кар'єра — не про Вас?

Так. Абсолютно не моя історія. Мені є чим займатись, і я поки що цим и займаюсь. Ніяких планів щодо акторства немає.

Хоча Сергій не рахує себе актором і не хоче займатися акторською діяльністю, проте вийшло в нього досить непогано. Вашій увазі, короткометражна стрічка Михайла Добоша "Мрія приходить з вірою. Ноктюрн 1":

"Не было бы счастья": Розквіт "сьогоднішнього" Без обмежень:

2014 рік став своєрідним періодом розквіту “Без обмежень”. Ви знайшли своїх однодумців, і не раз запевняли, що саме в “роки Майдану” люди зрозуміли, що українська музика їм ближча.

Так, я повторюсь, це дійсно правда. “Революція гідності” зробила українців більш уважними до свого продукту. Я зараз говорю не тільки про музику. Залоговом, все українське стало модним, популярним і хайповим — це безумовно круто! Безперечно, ми грали українську музику для українського слухача, і нам також стало краще. Можна сказати, що це перший поштовх до сьогоднішнього “Без обмежень”.

Ще більшим поштовхом стала Ваша участь в Х-факторі. Погоджуєтесь?

Безперечно погоджуюсь! Нам зателефонував кастинг-менеджер проекту, запропонувавши прийняти участь в кастингу. Пройшли далі і дійшли аж до 4-го прямого ефіру. Можна сказати взагалі випадково. Безперечно ми хотіли виграти проект, але як такого розрахунку на перемогу не було.

Виступ хлопців на кастингу 7 сезону Х-фактора, який сколихнуло слухачів, і дав новий поштовх "банді" Танчинця:

На подібних шоу найчастіше про переможців з часом всі забувають, а яскраві особистості стають зірками шоу-бізнесу.

Користь таких ТВ-шоу в тому, що вони розкривають виконавців і відкривають їх людям. А якщо в тебе за спиною вже був сформований музичних імідж (думки, переконання), то тобі є що продемонструвати на всю Україну. А в таких шоу частіше за все перемагають люди, які тільки на шоу зрозуміли, що вони можуть співати, і на момент перемоги на мали музичного багажу за спиною. І ще одне дуже важливе — люди, які створюють разом з тобою цей проект! Це і стилісти, і менеджери, і піар-служба, продюсери, музиканти, і багато-багато людей — всі вони приймають участь у ньому процесі. Безумовно, це дуже важливо після участі в подібних талант-шоу.

Ось саме так сталося і з хлопцями - вони не виграли (пішли з четвертого прямого ефіру), але стали зірками. За їх плечима вже не один концерт, не один стадіон, і не один альбом. Можна з великою впевненістю сказати: "Так, Ви це зробили"!

Зараз ваша популярність на вершині. Як ви справляєтесь з “натовпом” фанатів?

Дай Боже, що ще не на вершині (сміється). Нічого такого, я люблю фотографуватись з прихильниками — з цим все нормально і все просто. Я від людей не ховаюсь, та і вони не нападаюсь — просто просять сфотографуватися.

"Стадіон, так стадіон!": як "Мільярди" заполонили країну:":

Все же триває і дарує насолоду слухачам тур "Мільярди". Головним майданчиком якого стане "НСК Олімпійський". До речі, квитки Вы вже можете придбати за посиланням. Як то кажуть: "Стадіон, так стадіон!"

Розкажіть про свій концертний тур “Мільярди”, який ще триває.

Наш тур розпочався 25 серпня (2019 року). Тур має розмір в один календарний рік. Заплановано більше 140-ка виступів, не тільки в межах України. Зараз ми десь на екваторі, попереду ще стільки ж концертів. І завершиться він 4-ма великими стадіонами: 30 травня — Арена Львів, 6 червня — Франківськ, 15 серпня — Одеса, і на День Незалежності виступ на НСК Олімпійський! Всіх, безперечно, запрошую! Буде велике шоу! Ми працюємо з режисером Германом Неновим. Він запропонував нам прекрасне режисерське и технічне бачення з прекрасною атмосферою і рокенрольним запалом!

День народження України. Головна арена країни. Можна сказати, що ви - гурт №1 в Україні зараз?

Дуже би хотілось так сказати, але я не знаю, чи можна саме так сказати! Це, певно, Вам треба запитати у ваших читачів (сміється). Ми рухаємось вперед. Повні сил, знаємо, що треба робити. Створюємо музику, яка подобається величезній кількості людей. Кого як називають — це не важливо! Нам приємно буде зустрітись з кожним, хто прийде на НСК Олімпійський в День Незалежності країни. Там будуть люди, які вважають українську музику найкращою в світі. Ми разом з прихильниками будемо там командою №1.

А чому ми слухаємо і фанатіємо від "Без обмежень. Ось ти, так-так, саме ти - чому? А тут все просто, у хлопців є свій стиль, своє бачення, свої думки....Вони не такі, як всі - вони справжні, і це, насправді закохує:

Слухаючи ваші пісні, дивлячись кліпи замислюєшся про життя. Дуже життєва творчість...

Ну, а нащо нам пісні, які не змушують думати?! Які не дають тобі думати?! Добре, що люди замислюються після прослуховування пісень. Пісня — це шматок інформації, який несе певну користь. Нам подобається “робити” музику з сенсом, яка приносить людям користь.

Яка музика Вам подобається?

В першу чергу мені подобається якісна музика, над якою працювали люди і коли відчувається, що туди вклали душу! Є такі гурти, як Kaleo, до прикладу, Бенджамін Клементін, Rammstein — там зроблена величезна кількість роботи. Музика, яку приємно слухати.

А серед Ваших хітів?

Всі пісні особливі, тому що всі пісні написані в потрібний час, в потрібному місці, і знайшли свій час! Багато пісень про сучасну українську історію. І мені б хотілось, щоб вони залишались незабутими, тому що вони про важливі події, які відбувалися в нашій країні! Це - “Мамині слова”, “Похрести”, наприклад, або “Най би вже весна”. Зараз досить знаковою є пісня “Зорі запалали”, до цього була - “ Без неї ніяк”. Є такі пісні, які люди виокремлюють. Для нас вони всі більш-менш однакові, але людям, щось більше подобається, а щось — менше.

Яскраві і неперевершені: найпопулярніші хіти "Без обмежень":

"Мамині слова":

"Похрести":

"Най би вже весна!":

"Без неї ніяк":

"Зорі запалали":

"Смачних пісень" хочете? А будуть! Вже з нетерпінням чекаю новий альбом: Сергій зовсім трішки привідкрив завісу:

Про плани на майбутнє? Вже пишете нові хіти?

Пишемо! В цей період часу пишеться дві нових пісні. Це перших для сингли з нового альбому. Я Вам не скажу, коли він з'явиться. Після туру “Мільярди” в нас ще планується “Тур на Біс”, потім закордонний і це все розтягнеться в часі. Паралельно будем працювати над новим альбомом. Це буде смачно! Це будуть виключно “смачні” пісні українською мовою!

P/S: Ось такая історія нашого улюбленого гурту! Натхнення, впевненість в собі та цілеспрямованість дають свої плоди! Бажаємо "Без обмежень" не зупинятися на досягнутому та підкорювати все нові і нові висоти - музичні гори світу!

Матеріал: Олег Вахоцький; Фото: Инна Пасько