YUNA 2020: выбран ведущий престижной музыкальной церемонии

Новости культуры:Уже скоро. 24 марта, в Киеве состоится престижная музыкальная церемония YUNA 2020.

Меньше месяца остается до вручения Национальной музыкальной премии YUNA 2020. 24 марта во время девятой церемонии вся страна узнает имена победителей премии. Накануне мероприятия одной из самых горячих тем для обсуждения среди зрителей традиционно становится имя ведущего торжественной церемонии, ведь именно от него зависит настроение публики в зале и миллионной аудитории, которая будет наблюдать за событием в телеверсии. Сегодня в эфире телеканала «1+1» генпродюсер премии Павел Шилько объявил, кто станет ведущим YUNA в этом году.

«В течение года мы следим за профессиональными успехами украинских ведущих, чтобы выбрать, по нашему мнению, лучшего, – комментирует Павел Шилько. – Кого больше любит публика, кто тонко чувствует настроение, импровизирует и задает правильный тон события. Того, над чьими шутками смеется весь зал, чьи высказывания разлетаются на цитаты в соцсетях и СМИ, а подача и образ максимально соответствуют концепции церемонии».

В 2020 году оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA второй раз подряд выбрал ведущим шоумена и телеведущего Владимира Остапчука.

Генпродюсер премии Павел Шилько также отметил, что вся творческая команда YUNA во время прошлогодней церемонии высоко оценила профессионализм Владимира.

«Я очень благодарен оргкомитету YUNA за доверие, – комментирует Остапчук. – Проводить главную Национальную музыкальную премию Украины, безусловно, – большая честь, но и не меньшая ответственность. Вместе с командой мы уже активно готовим неожиданную и яркую программу. А лично я, конечно, еще готовлю новые шутки, и даже планирую устроить настоящую прожарку для номинантов. Звезды, готовьтесь!».

Владимир в эксклюзивном интервью для официального YouTube-канала YUNA рассказал интересные закулисные подробности церемонии 2019 и какие шутки остались за кадром. Остапчук также признался, что его вдохновило зачитать хип-хоп на «Голосе страны», кто его кумир среди зарубежных ведущих и кого он считает шоуменом №1 в Украине:

Напомним, девятая церемония вручения премии YUNA 2020 состоится 24 марта в киевском Дворце «Украина». Хедлайнеров концерта организаторы премии объявят в начале марта и обещают, что зрители увидят выступления самых популярных звезд, неожиданные дуэты, грандиозные постановки и, конечно, первыми узнают имена победителей. По традиции, церемония награждения соберет лучших представителей украинской музыкальной сцены, артистов, телезвезд, музыкальных экспертов, инфлюенсерив, селебрити, блоггеров, бизнесменов и тд.