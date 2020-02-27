Джастин Тимберлейк и SZA презентовали клип на саундтрек к "Тролли 2" (Видео)

Джастин Тимберлейк и SZA выпустили совместную песню The Other Side - она вошла в саундтрек нового мультфильма "Тролли 2: Мировое турне", в котором Тимберлейк озвучивает одного из героев. Вместе с песней вышел клип, его режиссером выступил Дэниел Рассел.