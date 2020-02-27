Заинтриговала: Леди Гага представила тизер новой песни (Видео)

Американская певица Леди Гага, которая сыграет убийцу внука Гуччи в новом фильме Ридли Скотта, опубликовала тизер новой песни Stupid Love. Соавтором песни выступил BloodPop, уже работавший с Гагой над альбомом Joanne (2016). Вероятней всего, трек войдет в новый альбом исполнительницы, но подробностей о нем пока нет.