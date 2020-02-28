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Пятница, 28.02.2020

Леди Гага выпустила зажигательный клип на песню "Stupid Love" (Видео)

Певица Леди Гага представила первую с 2017 года сольную песню и клип на нее. Песня, получившая название Stupid Love, войдет в шестой студийный альбом певицы. Отмечается, что клип снят полностью на iPhone 11 Pro, его режиссером выступил Дэниел Аскилл. В ролике певица и ее балет появляются в футуристических костюмах, а действие происходит на другой планете.
zn.ua
Фото: Instagram
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Леди Гага, Клип, Stupid Love.
15:55 Сегодня Телеграф
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