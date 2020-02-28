Леди Гага выпустила зажигательный клип на песню "Stupid Love" (Видео)

Певица Леди Гага представила первую с 2017 года сольную песню и клип на нее. Песня, получившая название Stupid Love, войдет в шестой студийный альбом певицы. Отмечается, что клип снят полностью на iPhone 11 Pro, его режиссером выступил Дэниел Аскилл. В ролике певица и ее балет появляются в футуристических костюмах, а действие происходит на другой планете.