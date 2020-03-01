Макс Барских презентовал mood video "Небо льет дождем" (Видео)

Макс Барских, запустивший киночеллендж в поддержку клипа "Лей, не жалей", презентовал новую песню "Небо льет дождем". Это второй сингл из будущего альбома "1990". На официальном YouTube-канале артиста появилось эмоциональное moodvideo, снятое украинским фотографом Дмитрием Комиссаренко. Видео задумано как минималистично черно-белый портрет Макса, в котором артист предстает перед зрителем в едином моменте запечатленного плана с одного дубля.