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Воскресенье, 01.03.2020

Макс Барских презентовал mood video "Небо льет дождем" (Видео)

Макс Барских, запустивший киночеллендж в поддержку клипа "Лей, не жалей", презентовал новую песню "Небо льет дождем". Это второй сингл из будущего альбома "1990". На официальном YouTube-канале артиста появилось эмоциональное moodvideo, снятое украинским фотографом Дмитрием Комиссаренко. Видео задумано как минималистично черно-белый портрет Макса, в котором артист предстает перед зрителем в едином моменте запечатленного плана с одного дубля.
112.ua
Фото: Instagram
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Песня, Макс Барских, Небо Льет Дождем, mood video, Дмитрий Комиссаренко.
13:58 Сегодня Телеграф
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