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Группа Little Big едет на Евровидение 2020

Группа Little Big едет на Евровидение 2020
21:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:На Евровидение 2020 от России поедет группа Little Big.

Соответствующую информацию подтвердили представители Евровидения-2020, которые разместили фото коллектива на инстаграм-странице.

Конкурсную песню Little Big еще не презентовали в сети. А вот перформанс коллектива зрители увидят в первом полуфинале шоу 12 мая.

Если выпал такой шанс – мы сделаем все, что в наших силах! И пусть будет, что будет, – прокомментировали представители Little Big.

Известно, что Little Big – это рейв-группа из Санкт-Петербурга. Коллектив состоит из музыкантов Ильи Прусикина, Сони Таюрской, Антона Лисова и Сергея Макарова. Российская группа, по словам представителей Евровидения-2020, сочетает абсурд с панк-поп-рэйв музыкой.

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Бешеную популярность артисты получили благодаря песне Skibidi, которая заполонила сеть. Трек мгновенной стал мировой сенсацией, набрав 23 миллиона просмотров на ютубе всего за неделю. Сейчас ролик просмотрели 360 миллионов раз, а танец, который придумали Little Big, повторили тысячи звезд.

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Все по теме:

Музыка, Конкурс, Евровидение, LITTLE BIG, Евровидение 2020.
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