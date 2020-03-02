Группа Little Big едет на Евровидение 2020

Новости культуры:На Евровидение 2020 от России поедет группа Little Big.

Соответствующую информацию подтвердили представители Евровидения-2020, которые разместили фото коллектива на инстаграм-странице.

Конкурсную песню Little Big еще не презентовали в сети. А вот перформанс коллектива зрители увидят в первом полуфинале шоу 12 мая.

Если выпал такой шанс – мы сделаем все, что в наших силах! И пусть будет, что будет, – прокомментировали представители Little Big.

Известно, что Little Big – это рейв-группа из Санкт-Петербурга. Коллектив состоит из музыкантов Ильи Прусикина, Сони Таюрской, Антона Лисова и Сергея Макарова. Российская группа, по словам представителей Евровидения-2020, сочетает абсурд с панк-поп-рэйв музыкой.

Бешеную популярность артисты получили благодаря песне Skibidi, которая заполонила сеть. Трек мгновенной стал мировой сенсацией, набрав 23 миллиона просмотров на ютубе всего за неделю. Сейчас ролик просмотрели 360 миллионов раз, а танец, который придумали Little Big, повторили тысячи звезд.