Группа Little Big едет на Евровидение 2020

Соответствующую информацию подтвердили представители Евровидения-2020, которые разместили фото коллектива на инстаграм-странице.
Конкурсную песню Little Big еще не презентовали в сети. А вот перформанс коллектива зрители увидят в первом полуфинале шоу 12 мая.
Если выпал такой шанс – мы сделаем все, что в наших силах! И пусть будет, что будет, – прокомментировали представители Little Big.
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A little bit of BIG news for you! . @littlebigband will sing for Russia | Channel One Russia at #ESC2020. . The punk-pop-rave band from St. Petersburg are known for their viral songs including the worldwide sensation, Skibidi! . Find out more about them by clicking the link in our bio. . #Eurovision | #OpenUp | #Russia
Известно, что Little Big – это рейв-группа из Санкт-Петербурга. Коллектив состоит из музыкантов Ильи Прусикина, Сони Таюрской, Антона Лисова и Сергея Макарова. Российская группа, по словам представителей Евровидения-2020, сочетает абсурд с панк-поп-рэйв музыкой.
Бешеную популярность артисты получили благодаря песне Skibidi, которая заполонила сеть. Трек мгновенной стал мировой сенсацией, набрав 23 миллиона просмотров на ютубе всего за неделю. Сейчас ролик просмотрели 360 миллионов раз, а танец, который придумали Little Big, повторили тысячи звезд.