Известная британская рок-группа Genesis объявила о воссоединении спустя 13 лет

Новости культуры:Группа Genesis воссоединится для гастрольного тура.

Британская рок-группа Genesis объявила о своем воссоединении и в ближайшее время начнет готовиться к серии концертов.

Об этом сообщает The Guardian.

"Британская прог-рок-группа Genesis объявила о воссоединении для серии концертов на британских стадионах в ноябре и декабре", - говорится в сообщении.

После запланированых на осень концертов музыканты отправятся в гастрольный тур, получивший название Last Domino.

Рок-группа также заявила, что к ним присоединится 18-летний сын Фила Коллинза Николас, он будет играть на барабанах, как и его отец.

Как известно, британская группа Genesis, исполняющая музыку в стиле прогрессивный рок, была создана в 1967 году. За это время музыканты получили множество престижных наград, в том числе "Грэмми". Последнее их совместное выступление состоялось 13 лет назад.