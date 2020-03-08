Евровидение 2020: в сеть слили конкурсную песню Little Big (Видео)

Новости культуры:Инсайдер обнародовал часть песнироссийской группы Little Big для Евровидения 2020.

В интернет "слили" отрывок ранее неизвестной песни российской фрик-группы Little Big, с которой она может выступить на Евровидении 2020 в Роттердаме.

15-секундный ролик был опубликован на видеохостинге YouTube пользователем под ником Sema.

Предполагается, что трек получил название Uno.

Солистка Little Big Софья Таюрская на своей странице в Instagram заявила, что Uno не имеет никакого отношения к песенному конкурсу.

Пиар-менеджер российских участников "Евровидения" Полина Храмова отметила, что сингл Little Big появится в официальных аккаунтах исполнителей до 9 марта, передает "Телепрограмма".