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Евровидение 2020: в сеть слили конкурсную песню Little Big (Видео)

Евровидение 2020: в сеть слили конкурсную песню Little Big (Видео)
11:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости культуры:Инсайдер обнародовал часть песнироссийской группы Little Big для Евровидения 2020.

В интернет "слили" отрывок ранее неизвестной песни российской фрик-группы Little Big, с которой она может выступить на Евровидении 2020 в Роттердаме.

15-секундный ролик был опубликован на видеохостинге YouTube пользователем под ником Sema.

Предполагается, что трек получил название Uno.

Солистка Little Big Софья Таюрская на своей странице в Instagram заявила, что Uno не имеет никакого отношения к песенному конкурсу.

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Пиар-менеджер российских участников "Евровидения" Полина Храмова отметила, что сингл Little Big появится в официальных аккаунтах исполнителей до 9 марта, передает "Телепрограмма".

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Евровидение, Российская группа, Группа, LITTLE BIG, Евровидение 2020.
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