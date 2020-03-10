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Вторник, 10.03.2020
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Макс Барских представил украиноязычный хит "Двоє" (Видео)

Макс Барских представил украиноязычный хит "Двоє" (Видео)
14:59 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram.com

Новости культуры:Такой музыкальной подарок с восторгом приняли поклонники.

8 марта, в день своего рождения, Макс Барских презентовал клип на песню "Двоє". Именинник опубликовал новое видео на своем канале в YouTube.

В Инстаграм Макс Барских поздравил прекрасную половину человечества с 8 марта и анонсировал выход композиции "Двоє".

"Всех девочек, девушек, мам и бабушек поздравляю с этим теплым праздником весны! Спасибо за вашу любовь и нежность. Сегодня, в честь своего 30-летия, я решил сделать для вас музыкальный подарок и выпустить в мир невероятно чувственную композицию #ДВОЄ на украинском языке. Растворяйтесь в любви и наслаждайтесь нашим mood-видео на YouTube!" 

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Несколько часов назад певец поблагодарил поклонников за теплые поздравления и рассказал, как провел день рождения:

"Спасибо всем за поздравления. Я провёл сегодня потрясающий день. Отключил телефон, много мыслил, строил планы. Принимаю душ и спать. Всем доброй ночи".

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Музыка, Песни, Хит, Макс Барских, Клипы, Новинки клипов, Двоє.
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