Скачать
Вторник, 10.03.2020
Инфляция продолжает замедляться: Госстат обнародовал данные за февраль
Инфляция продолжает замедляться: Госстат обнародовал данные за февраль
Суд избрал меру пресечения нардепу Софии Федине
Суд избрал меру пресечения нардепу Софии Федине
Малиновского не отпускают в сборную Украины
Малиновского не отпускают в сборную Украины
Пожалейте: адвокаты Вайнштейна просят минимальный срок для продюсера
Пожалейте: адвокаты Вайнштейна просят минимальный срок для продюсера

Мадонна не выступит в Париже: причина

Мадонна не выступит в Париже: причина
17:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Знаменитости пришлось отменить концерты в "городе любви".

Эпидемия коронавируса поражает все сферы человеческой деятельности. Болезнь помешала уже не одному событию. Теперь стало известно об отмене концертов Мадонны в Париже.

Знаменитая американская певица Мадонна уже посетила несколько стран, в которых выступила с шоу MADAME X. Однако из-за вспышки коронавируса ей пришлось отменить концерты в столице Франции, которые были запланированы на 10 и 11 марта. Об этом сообщает издание Metro.

Коронавирус из Уханя активно распространяется в Европе. Напряженная ситуация также во Франции, где зарегистрировали 1 412 случаев заражения и 30 летальных случаев. В связи с этим американская поп-дива отменила свои выступления там, а поклонникам, которые приобрели билеты, вернут деньги.

Мадонна упала на концерте в Париже и расплакалась: подробности

Согласно с распоряжением министерства и решением префектуры отменять все мероприятия, численность участников которых превышает 1000 человек, мы с глубоким сожалением сообщаем вам об отмене двух последних шоу MADAME X, которые ранее были перенесены на 10 и 11 марта, – сообщили организаторы концертов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Концерт, Мадонна, Певица, Коронавирус, Отмена концерта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новое исследование: В недрах Луны нашлись остатки древней Тейи
02 Продукт для профилактики инфаркта и инсульта
03 Назван орех, который защищает от вирусных инфекций
04 Тест: Выберите драгоценный камень, чтобы получить характеристику Вашей личности
05 Врачи назвали продукты, очищающие сосуды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нардеп Федина: Дестабилизация в стране не входит в мои интересы
Дестабилизация в стране не входит в мои интересы - Федина
Опасный коронавирус: МАУ последовала рекомендациям правительства
МАУ последовала рекомендациям правительства
Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС
Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС
Евровидение 2020: представители России уже нарушили правила конкурса
Евровидение 2020: представители России уже нарушили правила конкурса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь