Мадонна не выступит в Париже: причина

Новости культуры:Знаменитости пришлось отменить концерты в "городе любви".

Эпидемия коронавируса поражает все сферы человеческой деятельности. Болезнь помешала уже не одному событию. Теперь стало известно об отмене концертов Мадонны в Париже.

Знаменитая американская певица Мадонна уже посетила несколько стран, в которых выступила с шоу MADAME X. Однако из-за вспышки коронавируса ей пришлось отменить концерты в столице Франции, которые были запланированы на 10 и 11 марта. Об этом сообщает издание Metro.

Коронавирус из Уханя активно распространяется в Европе. Напряженная ситуация также во Франции, где зарегистрировали 1 412 случаев заражения и 30 летальных случаев. В связи с этим американская поп-дива отменила свои выступления там, а поклонникам, которые приобрели билеты, вернут деньги.

Согласно с распоряжением министерства и решением префектуры отменять все мероприятия, численность участников которых превышает 1000 человек, мы с глубоким сожалением сообщаем вам об отмене двух последних шоу MADAME X, которые ранее были перенесены на 10 и 11 марта, – сообщили организаторы концертов.