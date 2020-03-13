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Пятница, 13.03.2020

"Wash Off": группа Foals показала, как правильно мыть руки для профилактики коронавируса (Видео)

Всемирная организация здравоохранения рекомендует для профилактики коронавируса мыть руки с мылом не менее 20 секунд. Ранее ведущая Эллен Дедженерес показала, как это делать, а сейчас британская группа Foals в своем новом клипе Wash Off (смывать) также продемонстрировала процедуру. Так, в ролике зациклено 40-секундное видео, в котором показывают, как правильно мыть руки - намочить, взять мыло, 20 секунд тщательно растирать пену, вытереться одноразовым полотенцем и им же закрыть воду - чтобы не трогать кран чистыми руками.
112.ua
Фото: Instagram
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Клип, Гигиена, Foals, Коронавирус, Мытье рук, Wash Off.
20:31 Сегодня Телеграф
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