"Wash Off": группа Foals показала, как правильно мыть руки для профилактики коронавируса (Видео)

Всемирная организация здравоохранения рекомендует для профилактики коронавируса мыть руки с мылом не менее 20 секунд. Ранее ведущая Эллен Дедженерес показала, как это делать, а сейчас британская группа Foals в своем новом клипе Wash Off (смывать) также продемонстрировала процедуру. Так, в ролике зациклено 40-секундное видео, в котором показывают, как правильно мыть руки - намочить, взять мыло, 20 секунд тщательно растирать пену, вытереться одноразовым полотенцем и им же закрыть воду - чтобы не трогать кран чистыми руками.