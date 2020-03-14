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Суббота, 14.03.2020

Группа Coldplay выпустила клип, который снимали в Киеве (Видео)

Популярная группа Coldplay презентовала клип на песню Trouble In Town из альбома Everyday Life, который сняли в столице Украины. Над созданием видеоработы работала украинская компания Radioaktive Film, а режиссером выступила Айофи Макардл. Об этом сообщает The Village. К слову, это не первая работа коллектива с украинской компанией Radioaktive Film. Ранее они совместно создали клип на песню Up&amp;Up.
showdream.org
Фото: instagram.com
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Музыка, Coldplay, Песни, Клипы, Группа Coldplay, Британская группа Coldplay.
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