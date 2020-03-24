MetallicaMondays: группа Metallica запускают новую концертную серию (Видео)

Новости культуры:Метал-группа будет выставлять записи своих прошлых концертов на своем канале в YouTube.

Американская метал-группа Metallica, чтобы поддержать своих фанатов во время пандемии коронавируса, начала публиковать полные записи своих прошлых концертов.

Об этом музыканты сообщили на своей странице в Facebook.

"Может сделать перерыв от Netflix, прежде чем в запой посмотреть всю библиотеку? Представляем нашу новую концертную серию: #MetallicaMondays, на нашем канале YouTube и на Facebook бесплатно", - говорится в сообщении.

Первое видео уже появилось в открытом доступе на YouTube-канале Metallica. Это концерт в ирландском замке Слейн в июне прошлого года. Следующие записи музыканты будут выкладывать каждый понедельник.