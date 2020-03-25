"Лисапетный батальон" учит защищаться от коронавируса в новой песне "Вирус "(Видео)

Популярный украинский girls-band из Тернопольщины "Лисапетный батальон" порадовал новым видео на песню "Вирус". Развеселые провинциальные звезды выпустили трек на злободневную тему - коронавирус и о том, как борются с ним на селе.