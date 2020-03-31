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Вторник, 31.03.2020

#MetallicaMondays: рок-группа опубликовала запись концерта в 2017 году (Видео)

Американская метал-группа Metallica, чтобы поддержать своих фанатов во время пандемии коронавируса, продолжает публиковать полные записи своих прошлых концертов. Ранее в открытом доступе появился концерт в ирландском замке Слейн в июне прошлого года, а вчера на YouTube-канале вышло шоу из европейского тура WorldWired Arena Tour, Metallica: Live in Paris, которое состоялось во Франции 8 сентября 2017 года. Следующие записи в рамках проекта #MetallicaMondays музыканты будут выкладывать каждый понедельник.
112.ua
Фото: twitter
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