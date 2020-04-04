Refinders представила новый альбом Day#1 (Видео)

Новости культуры:Два года спустя Refinders возвращаются с новым альбомом.

К исходной точке нас ведет череда событий. В прошлом диджей — резидент культового клуба Boom Boom Room — Влад Велеев всего за несколько лет освоил вокал, игру на синтезаторах и тонкости продакшена. Уже в 2016 году он выпустил дебютный мини-альбом Short Stories. В проекте под собственным именем Влад собрал трио музыкантов: вокал, гитара... и виолончель.

Следующим этапом стало создание собственной группы. Так появились Refinders. Сегодня в Refinders, помимо Влада — опытный барабанщик Костя Никитин и гитарист Дмитрий Чернов. Дебютный альбом проекта вышел весной 2018 года. Refinders сразу заняли прежде пустующую нишу романтичного синт-попа.

Многими любимый жанр (еще со времен Depeche Mode) в истории украинской музыки успешно освоили разве что Dazzle Dreams. Впрочем, это было еще в конце нулевых. В 2018 году альбом Skin Effect, собственно, с Depeche Mode многие и сравнивали. А еще с Pet Shop Boys, Moderat, The Woodkid, Royksopp и Trentemoller. Отличная компания! То, что называют термином "большой стиль".

Их Day#1 — словно точка отсчета для мира, который уже никогда не будет прежним. Меняются здесь и сами Refinders. Звучание группы стало более динамичным и поп-ориентированным, с акцентом на танцевальную музыку. Для них все также важна синергия электронных и живых инструментов. Размашистые партии струнных и духовых прорезают космический ландшафт синт-пассажей. Но этих Refinders уже куда проще представить на танцполе ночных клубов. Причем очень разных! От pool party на Ибице (открывающая Dreaming) до залитого красными стробами рейва в промзоне (сокрушительная Your Secrets с приветом Gesaffelstein).

В качестве синглов здесь можно выделить пластичный фанк-номер Power Over Me, пронзительную Hope (на ум приходит саундтрек Ханса Циммера к "Интерстеллар") и духоподъемный Rolling — квинтэссенция уже узнаваемого звучания коллектива.

Над новым альбомом группа работала вместе с саунд-продюсером Антоном Карским, который известен по сотрудничеству с MELOVIN и KADNAY. "Нам удалось добиться более уверенного актуального звучания и, вместе с тем, сохранить эмоциональную составляющую Refinders", — говорит Влад.

Стоит отметить, что альбом Day#1 выпустил лейбл Mnogo Vody. Совсем недавно здесь выходил ЕР еще одного электронного проекта — Astronata под названием Universe. Лейбл также известен по релизам BRAII, ТИМПАЧЕ, ZITKANI, Secret Avenue и прочих.