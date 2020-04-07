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Вторник, 07.04.2020

Украинская певица и блогер Jerry Heil выпустила позитивный трек о карантине (Видео)

Украинская певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева) записала ироничную песню "Ніна, донт стрес", а также сняла забавное лирик-видео. В ролике артистка поет не с экрана телевизора, как привыкли ее фаны видеть в клипах, а украшает собой пачку гречки. "Сняла #НІНАДОНТСТРЕС на фронталку в своей квартире на полуметровом хромакее. Самоизоляцию никто не отменял", - поделилась Jerry Heil. Пользователи сети отметили, что песня рискует стать такой же вирусной, как и "Охрана, отмена". "Яна, это гениально!!! Это гимн карантина!", "Я не могу перестать слушать этот шедевр", "Теперь будет сидеть в голове 24/7", "Очень зашел трек, спасибо", "Все, это теперь мой гимн", "Хит", - пишут фаны в комментариях под видео.
apostrophe.ua
Фото: instagram.com
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Музыка, Песни, Карантин, Jerry Heil, Яна Шамаева, Самоізоляція, Песни о карантине.
10:38 Сегодня Телеграф
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