Певица София Егорова выпустила солнечную песню "Ми є любов" (Видео)

Новости культуры:Работа над новой песней длилась больше месяца и на нескольких студиях.

Певица София Егорова, представила новый весенний сингл "Ми є любов". Музыку для песни написал ART DEMUR, слова – DONTSOV. Это уже не первое сотрудничество певицы с авторами.

Песня "Ми є любов" о доверии друг к другу, любви, эмоциях и счастье.

"Новая песня "Ми є любов" – это волна позитива, любви, романтического настроения, которых нам так сейчас не хватает. В момент, когда даже самый оптимистичный человек впадает в, непонятное ему, уныние, спасти может только любовь и музыка. И с ними мы преодолеем все сложности. Мир приобретает новые краски, когда твоей руки касается любимый человек! Именно об этом моя песня", – поделилась своими ощущениями София Егорова.

Как призналась певица, работа над песней длилась больше месяца и на нескольких студиях.