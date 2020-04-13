Легендарный тенор Андреа Бочелли выступил в пустом Миланском соборе (Видео)

Новости культуры:Певец Андреа Бочелли провел свой концерт в пустом соборе Милана.

Легендарный итальянский певец и тенор Андреа Бочелли в день католической Пасхи 12 апреля дал концерт в пустом Миланском соборе.

Полное видео концерта, который транслировался в прямом эфире, размещено на канале исполнителя в Youtube.

По задумке концерт должен стать посланием любви, исцеления и надежды как Италии, так и всему миру. Он прошел на фоне борьбы против пандемии коронавируса, от которой в значительной мере страдает и Италия.

Сам собор пустует по причине того, что он закрыт для посетителей из-за ограничительных мер, которые действуют по всей стране.

Напоминаем, в Ватикане сегодня утром состоялось Пасхальное богослужение, которое Папа Римский Франциск провел в пустом соборе Святого Петра без верующих в сопровождении лишь нескольких священнослужителей.