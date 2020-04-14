Скачать
Вторник, 14.04.2020

Alyosha & Vlad Darwin выпустили ремикс на песню "Торнадо" (Видео)

Дуэт певца и композитора Vlad Darwin и певицы Alyosha презентует новую версию песни "Торнадо" в стиле синтвейв. Клип на оригинальный сингл был снят в пустыне Арабских Эмиратов. "Когда слушаешь песню "Торнадо", то сразу возникают какие-то параллели с нынешней ситуацией. Понятно, что эта песня была написана задолго до карантина, но сейчас она как никогда актуальна: "Выкинь телефон, и хоть торнадо за окном, давай любить друг друга". То есть независимо от ситуации в мире, нужно уделять время любимым людям, и беречь друг друга", - прокомментировали новую коллаборацию создатели ремикса – тандем диджеев и саундпродюсеров Midnight Daddies.
112.ua
Фото: instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Музыка, Песня, Ремикс, Alyosha, Vlad Darwin.
17:47 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь