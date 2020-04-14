Alyosha & Vlad Darwin выпустили ремикс на песню "Торнадо" (Видео)

Дуэт певца и композитора Vlad Darwin и певицы Alyosha презентует новую версию песни "Торнадо" в стиле синтвейв. Клип на оригинальный сингл был снят в пустыне Арабских Эмиратов. "Когда слушаешь песню "Торнадо", то сразу возникают какие-то параллели с нынешней ситуацией. Понятно, что эта песня была написана задолго до карантина, но сейчас она как никогда актуальна: "Выкинь телефон, и хоть торнадо за окном, давай любить друг друга". То есть независимо от ситуации в мире, нужно уделять время любимым людям, и беречь друг друга", - прокомментировали новую коллаборацию создатели ремикса – тандем диджеев и саундпродюсеров Midnight Daddies.