"Я верю, что мы победим": Pitbull представил трек о коронавирусе (Видео)

Американский рэпер Pitbull презентовал сингл I Believe That We Will Win ("Я верю, что мы победим") о пандемии коронавируса. В песне, которую музыкант назвал гимном мира, есть текст: "Вы знаете, что распространяется быстрее любого вируса? Это страх. И когда речь идет о страхе, вы можете либо забыть все и бежать, либо вы можете справиться со всем и подняться". Как написал музыкант на своей странице в Instagram, доходы от песни пойдут в благотворительные организации, которые помогают в борьбе с Covid-19.