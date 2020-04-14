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Вторник, 14.04.2020

"Я верю, что мы победим": Pitbull представил трек о коронавирусе (Видео)

Американский рэпер Pitbull презентовал сингл I Believe That We Will Win ("Я верю, что мы победим") о пандемии коронавируса. В песне, которую музыкант назвал гимном мира, есть текст: "Вы знаете, что распространяется быстрее любого вируса? Это страх. И когда речь идет о страхе, вы можете либо забыть все и бежать, либо вы можете справиться со всем и подняться". Как написал музыкант на своей странице в Instagram, доходы от песни пойдут в благотворительные организации, которые помогают в борьбе с Covid-19.
112.ua
Фото: instagram
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Музыка, Рэпер, Песня, Питбулль, Трек.
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