Анна Тринчер после разрыва с Осадчуком представила эмоциональный клип (Видео)

Юная певица и актриса Анна Тринчер, которая сыграла одну из главных ролей в украиноязычном сериале "Школа" презентовала клип на свою авторскую песню "Шизилюбовь". Премьера видео состоялась в среду, 15 апреля, на YouTube-канале исполнительницы. "Эта песня – как одна страница моего личного дневника... после очень откровенного видео про расставание, я получила большое количество писем, от девушек и парней, которые пережили в точности то же, что и я. Я знаю теперь точно, что эта песня найдет местечко в сердце каждого, кто любил", - прокомментировала певица. Аня и Богдан познакомились на съемочной площадке, но встречаться начали значительно позже. Отношения пары завязались на "Голосі країни", где Тринчер дошла до финала в команде Джамалы. Красивая история любви продлилась два года, а в апреле этого года актриса огорошила фанов признанием - они расстались.