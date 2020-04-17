Скачать
Пятница, 17.04.2020

"Это песня о боли": группа Epolets выпустила лирик-видео на новую песню (Видео)

Украинская рок-группа Epolets выпустила лирик-видео на сингл "Правда". Как отметили музыканты, для них - это очень важный и неоднозначный трек. "Есть такие песни, которые пишешь, как с закрытыми глазами, без осознания, без остановки, просто открывается некий портал и ты, как проводник, транслируешь чьи-то, уже сформулированные в текст, мысли. Не задумываясь, просто потоком. С ней было именно так. Это песня о боли. О разной боли. О боли одиночества, о боли от правды, о боли, которую наносят близкие люди. Нет у меня однозначного ответа о чем она. Эта песня у меня самого в разные периоды вызывает совершенно непохожие эмоции", - отметил солист Павел Вареница.
112.ua
Фото: instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Музыка, Видео, Песня, Группа, Трек, Лирик-видео, "EPOLETS".
07:23 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь