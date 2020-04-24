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Пятница, 24.04.2020

Более 12 миллионов зрителей: как прошел концерт Трэвиса Скотта в Fortnite (Видео)

Концерт рэпера Трэвиса Скотта, который прошел в игре Fortnite в ночь с 23 на 24 апреля, установил новый рекорд. Во время выступления количество игроков в игре достигло 12,3 миллиона человек, сообщается в Twitter компании. Предыдущий рекорд игры был установлен во время выступления диджея Marshmello. Тогда его посмотрели 10,7 миллиона человек. Как отмечает DTF, посмотреть концерт Скотта можно было и на стриминговых платформах. Так, на YouTube и Twitch выступление собрало в сумме почти три миллиона просмотров.
zn.ua
Фото: instagram
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Концерт, Онлайн, Трэвис Скотт, Fortnite.
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