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"26.04": Noize MC представил душераздирающий клип, посвященный трагедии на Чернобыльской АЭС (Видео)

"26.04": Noize MC представил душераздирающий клип, посвященный трагедии на Чернобыльской АЭС (Видео)
22:03 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: instagram

Новости культуры:Noize MC посвятил клип аварии на ЧАЭС, при этом провел параллель с пандемией коронавируса.

Российский певец Noize MC (Иван Алексеев) записал клип, посвященный трагической аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Название трека - "26.04", что соответствует дате аварии на ЧАЭС в 1986 году. Певец посвятил его всем спасателям - бывшим ликвидаторам и нынешним врачам.

"Говорят, получив смертельное ранение, человек может вообще не почувствовать боли. Наше сознание настолько поглощено переплавкой безудержной полифонии внешнего хаоса и нестройного хора внутренних голосов в связный нарратив, что даже при столкновении с глобальной угрозой отказывается отвлекаться от этого занятия.

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На последние апрельские выходные 1986-го года у советских людей были свои планы - и это было важнее самой страшной ядерной катастрофы в истории человечества. По просьбе врачей Людмила Игнатенко привезла в припятскую больницу молоко для пожарных, пострадавших при тушении пожара на ЧАЭС, потом собрала сумки с вещами для мужа, который вместе с обожженными товарищами отправлялся спецрейсом в московскую радиологическую больницу № 6. И поехала к его родителям в деревню - сажать картошку. Потому что договорились. Потому что надо.

Помните, как начиналась пандемия коронавируса? Как снисходительно смотрели на "паникеров"; как упорно толпами ломились на шашлыки; как игнорировали итальянскую статистику; как все менее уверенно повторяли мантру "да от обычного гриппа каждый год умирает больше"? Так же, наверное, отмахивались от предвестников извержения и жители Помпеи 2000 лет назад.

Мы вместе с видеографом Алексеем Тереховым представляем вашему вниманию клип на песню "26.04" и посвящаем эту работу всем людям, жертвующим своими жизнями и здоровьем ради спасения других. Выражаем особую благодарность за содействие в создании видео Алле Борисовне Сыченко - вдове гениального украинского фотографа Игоря Костина - и Сергею @zoolose за помощь в процессе передачи фотоматериалов. Также были использованы снимки Виталия Анькова, Валерия Зурафова и Геннадия Савкина. Спасибо Леониду Парфенову, Степану Кравченко и Александру Стукалину за консультации и конструктивную критику в процессе написания текста. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы!" - говорится на официальной странице певца в Инстаграме.

Напомним, сегодня со дня аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 34 года. Это событие, которое впоследствии назвали трагедией ХХ века, стало крупнейшей техногенной катастрофой. Тогда при взрыве на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошел большой выброс радиоактивных веществ в окружающую среду. Сила взрыва приравнивалась к 500-и бомбам - таким, которые когда-то были сброшены на Хиросиму.

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ЧАЭС, Клип, Чернобыль, Noize MC, Иван Алексеев.
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