Всего за 100 баксов: Yungblud выпустил новый клип (Видео)

На создание ролика музыкант потратил всего 100 долларов - клип был снят в самоизоляции в доме певца в Лос-Анджелесе и, по его словам, стал одним из любимых. Ричарду помогали его друзья. На видео можно увидеть спальню, крышу и холодильник Yungblud. В песне артист поет о "безумном времени" - отрезке своей жизни, наполненном разного рода трагедиями. Певец исследует свои страхи и тревоги и вместе с тем вселяет надежду на то, что все в итоге образуется.