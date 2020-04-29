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Среда, 29.04.2020

Всего за 100 баксов: Yungblud выпустил новый клип (Видео)

На создание ролика музыкант потратил всего 100 долларов - клип был снят в самоизоляции в доме певца в Лос-Анджелесе и, по его словам, стал одним из любимых. Ричарду помогали его друзья. На видео можно увидеть спальню, крышу и холодильник Yungblud. В песне артист поет о "безумном времени" - отрезке своей жизни, наполненном разного рода трагедиями. Певец исследует свои страхи и тревоги и вместе с тем вселяет надежду на то, что все в итоге образуется.
112.ua
Фото: twitter
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Музыка, Песня, Певец, Композиция, Yungblud.
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