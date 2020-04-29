"Культура объединяет": первый онлайн-концерт проведет Джамала (Видео)

Новости культуры:Певица откроет первый онлайн-концерт серии.

Победительница конкурса "Евровидение-2016", украинская певица Джамала откроет серию онлайн-концертов "Культура объединяет".

Как сообщает Слух, выступление Джамалы состоится на YouTube 29 апреля в 20:00.

Проект создан для поддержки всех, кто остается дома. Всего в рамках проекта "Культура объединяет" состоится 8 онлайн-концертов на YouTube-канале "Слух". Во время второго концерта, который запланирован на 2 мая, выступит DAKOOKA.

Напомним, Селин Дион, Леди Гага и The Rolling Stones спели в восьмичасовом онлайн-концерте для врачей - самые популярные выступления.