"Я - эмоция": Джамала представила новую песню (Видео)

Новости культуры:Украинская певица во время онлайн концерта презентовала новую композицию.

Вчера, 30 апреля, беременная Джамала дала очередной онлайн-концерт из собственной квартиры в Киеве. Неожиданно для зрителей и самой себя певица представила свою новую работу. Песня получила название "Смеюсь и плачу", а ее пока единственная запись звезда опубликовала в инстаграме.

Артистка призналась, что на внезапную премьеру ее спровоцировал обычный вопрос: "А что там по новой музыке и альбому?" Джамала отметила, что она – перфекционист и ужасно не любит показывать половину работы. Однако эта песня была вполне готова к публичному исполнению, а сама знаменитость решила посоветоваться с поклонниками, стоит ли выпускать песню уже в мае, несмотря на непростые времена в стране и мире.

Возможно, моя домашне-творческая атмосфера побудила к этому. А может я почувствовала ваши флюиды, что вы скучаете по новому. Поэтому вот такая спонтанная премьера во время домашнего онлайн-концерта, – Джамала презентовала.

Фолловеры звезды были восхищены новым хитом "Смеюсь и плачу" и наградили его щедрыми комплиментами в комментариях. А меньше чем за сутки видео-премьеру посмотрели почти 60 тысяч пользователей. Похоже, песня уже обречена на успех.