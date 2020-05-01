"Я - эмоция": Джамала представила новую песню (Видео)

Вчера, 30 апреля, беременная Джамала дала очередной онлайн-концерт из собственной квартиры в Киеве. Неожиданно для зрителей и самой себя певица представила свою новую работу. Песня получила название "Смеюсь и плачу", а ее пока единственная запись звезда опубликовала в инстаграме.
Артистка призналась, что на внезапную премьеру ее спровоцировал обычный вопрос: "А что там по новой музыке и альбому?" Джамала отметила, что она – перфекционист и ужасно не любит показывать половину работы. Однако эта песня была вполне готова к публичному исполнению, а сама знаменитость решила посоветоваться с поклонниками, стоит ли выпускать песню уже в мае, несмотря на непростые времена в стране и мире.
Возможно, моя домашне-творческая атмосфера побудила к этому. А может я почувствовала ваши флюиды, что вы скучаете по новому. Поэтому вот такая спонтанная премьера во время домашнего онлайн-концерта, – Джамала презентовала.
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Слухайте, ви ж знаєте мене! Я — емоція! І вчора дуже спонтанно під час запитання «А що там по новій музиці і альбому?», мені закортіло заспівати АБСОЛЮТНО НОВУ пісню. ⠀ Можливо, моя домашньо-творча атмосфера спонукала до цього. А може, я відчула ваші флюїди, що ви сумуєте за новим. Тому ось така спонтанна прем‘єра під час домашнього онлайн-концерту
Фолловеры звезды были восхищены новым хитом "Смеюсь и плачу" и наградили его щедрыми комплиментами в комментариях. А меньше чем за сутки видео-премьеру посмотрели почти 60 тысяч пользователей. Похоже, песня уже обречена на успех.