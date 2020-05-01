Колыбельная от Кристины Соловий: нежная песня для деток (Видео)

Новости культуры:Вчера, 30 апреля, украинская певица представила нежную лирическую колыбельную.

Для многих людей карантин превратился в депрессию, но есть и те, кому удалось не впасть в отчаяние и активно работать над собой. Одним из таких людей является Кристина Соловий. Девушка записала лирическую композицию, которая может пригодиться родителям, которые убаюкивают своих деток. Премьера колыбельной от Кристины состоялась на ее официальном ютуб-канале.

Во время самоизоляции девушка вдохновилась на запись колыбельной, которую когда-то для нее пела бабушка. Для каждого из нас колыбельная - это особая песня, которая напоминает приятные моменты из детства и позволяет насладиться временем воспоминаний.

"Когда я работаю над песней, народной или своей, мне главное, чтобы она оставалась живой, чтобы в ней было дыхание. Кажется, именно такой получилась моя колыбельная. Бабушке еще не показывала, но очень хочу приехать во Львов, включить ей фильм и увидеть ее счастливой. Надеюсь, что ей понравится", - рассказала Кристина.

Напомним, ранее был представлен тизер клипа на песню Олега Скрипки и Кристины Соловий "Зима". Клип был снят за один день.