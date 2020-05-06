Джамала перепела известный хит Арианы Гранде (Видео)

Новости культуры:Украинская певица записала кавер на трек "God is a Woman".

Джамала продолжает радовать поклонников виртуальными концертами на карантине. 5 мая беременная певица в белоснежном платье выступила онлайн с песней Арианы Гранде "God is a Woman", объединившись с пианистом, барабанщиком, гитаристами и двумя бэк-вокалистками.

"Джа, моя хорошая, самое время что-то заколбасить онлайн", — написал мне Фима Чупахин, очень крутой композитор и пианист, который живет сейчас в Нью-Йорке. И через 10 часов получил ответ: "Класс, давай! Ты спишь?" - рассказала Джамала о решении сделать необычный кавер. - Никакие тысячи километров не могут помешать музыке. Сегодня песня с весьма провокационным и феминистическим названием God Is A Woman (Бог это женщина). Сделано с любовью и доказывает, что все мы — от Нью-Йорка и до Киева — переживаем происходящее в мире, но продолжаем заниматься тем, что любим, от души и при любых обстоятельствах!"

"Завидую вашим соседям, концерт вживую почти каждый день!, - пишут фанаты певицы. - "Ну очень красиво, гармонично, сильно и нежно. Спасибо, Джа!"

Ранее Джамала рассказала, сложно ли ей петь во время беременности.

"Тяжело физически, потому что ты становишься больше. А с точки зрения техники — диафрагма подперта все время и кажется, что ты всегда распета, - поделилась звезда. - Петь при первой беременности мне было тяжело только последние две недели перед родами, а до этого я все время выступала, проводила репетиции, давала концерты, записывалась на студии.Существовало такое мнение в итальянской вокальной академической школе (естественно, касается оно только женских голосов), что пока ты не родила — твой голос до конца не раскрылся, не стал полноценным.

Сегодня это звучит достаточно провокационно. Некоторые партии у Верди, у Беллини даже не разрешалось петь женщинам, которые еще не стали мамами. Могу сказать, что мой голос после родов изменился, окреп, в нем стало больше низких обертонов."