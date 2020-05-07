"Слова все еще актуальны": Барбра Стрейзанд присоединилась к помощи в борьбе с коронавирусом (Видео)

Новости культуры:Певица решила присоединится к числу знаменитостей, которые помогают в борьбе с коронавирусом.

Многие знаменитости пожертвовали время, деньги и усилия, чтобы помочь облегчить бремя, наложенное на работников здравоохранения и других лиц во время кризиса COVID-19. Теперь к ним присоединилась Барбара Стрейзанд.

В своем Instagram певица опубликовала видео на песню You’ll Never Walk Alone, в котором демонстрируется слайд-шоу с изображениями работников здравоохранения, водителей, продавцов продуктовых магазинов и других важных работников.

В подписи она написала: "Посетите @directrelief для пожертвований". Direct Relief - это некоммерческая организация, предоставляющая помощь в борьбе с COVID-19.

"Я пела эту песню почти 20 лет назад после 11 сентября. Сегодня мы сталкиваемся с еще одной бедой, но я думаю, что слова все еще актуальны", - отметила певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Visit @directrelief to donate. Публикация от Barbra Streisand (@barbrastreisand) 5 Май 2020 в 5:04 PDT

Отметим, что в последнее время песня прочно ассоциируется с "Ливерпулем" и футболом в целом. Но она часто выбивается за пределы спорта. Например, в 2009 Рене Флеминг исполнила You’ll Never Walk Alone на инаугурации Барака Обамы. А в 2001 году на церемонии вручения "Эмми" Барбара Стрейзанд пела ее в память о жертвах теракта 11 сентября в Нью-Йорке.