"Самая крутая штука": Леди Гага назвала дату выхода своего альбома

Американская певица Леди Гага назвала дату выхода нового альбома Chromatica, который ранее был отложен из-за коронавируса.
Изначально пластинка должна была выйти 10 апреля, а теперь релиз состоится 29 мая 2020 года. Об этом Леди Гага написала в своем Instagram.
В треклист войдут 16 песен, в том числе представленная ранее Stupid Love.
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The journey continues. You can officially join me on #Chromatica on May 29.
В записи альбома принял участие вокалист OneRepublic Райан Теддер, который назвал его "самой крутой штукой, которая выйдет в 2020 году".