"Самая крутая штука": Леди Гага назвала дату выхода своего альбома

Новости культуры:Также певица представила обложку нового альбома.

Американская певица Леди Гага назвала дату выхода нового альбома Chromatica, который ранее был отложен из-за коронавируса.

Изначально пластинка должна была выйти 10 апреля, а теперь релиз состоится 29 мая 2020 года. Об этом Леди Гага написала в своем Instagram.

В треклист войдут 16 песен, в том числе представленная ранее Stupid Love.

В записи альбома принял участие вокалист OneRepublic Райан Теддер, который назвал его "самой крутой штукой, которая выйдет в 2020 году".