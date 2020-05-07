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YUNA-2020: названа новая дата музыкальной премии
YUNA-2020: названа новая дата музыкальной премии

YUNA-2020: названа новая дата музыкальной премии

YUNA-2020: названа новая дата музыкальной премии
17:47 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Девятая церемония музыкальной премии YUNA состоится 14 сентября.

"Еще в марте с введением общенационального карантина у всей команды оргкомитета премии не было никаких сомнений в том, что церемония YUNA состоится! Будет она в марте, мае или сентябре - не столь принципиальный вопрос. Главное то, что премия пройдет тогда, когда это будет безопасным для зрителей, артистов и команды премии. Знаем и верим YUNA must go on!" - прокомментировал соучредитель и по совместительству генеральный продюсер YUNA Павел Шилько.

По словам организаторов, объявленный ранее перечень артистов, которые выступят на церемонии YUNA 2020, остается актуальным, а приобретенные билеты на церемонию являются действительными.

На грандиозном гала-концерте 14 сентября на зрителей ожидают музыкальные номера от Monatik, Melovin, группы Bez Обмежень, Артема Пивоварова и дуэта Alina Pash & KRUTЬ. Также организаторы обещают ближе к событию объявить ряд не менее громких имен.

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Напомним, премия YUNA 2020 должна была состояться 24 марта, однако с введением в Украине карантина, организаторы приняли решение о переносе даты церемонии на 26 мая, а затем - на 14 сентября.

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Премия, Церемония, Дата, Карантин, Павел Шилько, YUNA-2020.
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