Евровидения-2020: когда и где смотреть первый полуфинал онлайн-концерта (Видео)

Новости культуры:Первый полуфинал онлайн-концерта Eurovision Song Celebration состоится уже сегодня, 12 мая.

Сегодня, 12 мая, в 22:00 по киевскому времени, на официальном YouTube-канале Евровидения состоится первый онлайн-концерт участников.

YouTube и Европейский вещательный союз (EBU) вместе создали онлайн-проект Eurovision Song Celebration 2020 в двух частях. Об этом сообщается на сайте музыкального конкурса.

Поскольку проведение Евровидения в этом году стало невозможным из-за пандемии коронавируса, в ходе проекта будут представлены все песни исполнителей Евровидение 2020, а также интервью с исполнителями, видео от поклонников шоу и множество других сюрпризов.

Распределение участников первых двух онлайн-концертов будет отвечать результатам жеребьевки. Выступление группы Go_A пройдет во второй части концерта. Вместе с Украиной в первом прямом эфире свои песни представят Россия, Беларусь, Литва, Румыния, Хорватия, Северная Македония, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Норвегия, Кипр, Азербайджан, Мальта, Израиль и Бельгия. Во время онлайн-трансляции традиционного голосования за участников не будет.

Вторая часть шоу состоится в четверг, 14 мая, также в 22:00. Также 16 мая состоится специальный онлайн-концерт под названием Евровидение: Европа сияет светом, при участии групп из Нидерландов.

Организаторы Евровидения 2020 подчеркнули, что рассматривали различные варианты проведения конкурса, однако его решили отложить до 2021 года. Песенный конкурс должен был пройти 12−16 мая.