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Назван самый богатый молодой исполнитель Британии

Назван самый богатый молодой исполнитель Британии
16:50 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости культуры:Исполнитель хита "Shape of you" стал самым богатым молодым исполнителем Британии.

29-летний популярный певец Эд Ширан стал самым богатым исполнителем в стране в категории до 30 лет.

Об этом сообщает The Sun.

В рейтинге Sunday Times Rich Ширан оказался в первой строчке, за ним – певцы из поп-группы One Direction. Но в то же время Ширан опустился на 10 место в общем списке музыкальных богачей Британии.

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Финансовое состояние певца оценивается в 200 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что Ширан решил взять паузу в творчестве. Исполнитель заявил, что берет тайм-аут и уходит со сцены. В своем Instagram артист признался, что с 2017 года он работал в режиме нон-стоп. Ширан очень устал за последние годы, поэтому собирается отдохнуть и набраться сил для новых свершений.

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Рейтинг, Эд Ширан, Певец, Британский певец.
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