"ВИА Гра" ищет новую солистку: причина

Новости культуры:Солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег покинула коллектив.

Популярная группа "ВИА Гра" сменит еще одну вокалистку. Певица Эрика Герцег решила уйти из коллектива и призналась, что продюсер Константин Меладзе уже начал поиски ее замены.

Об этом телеведущая рассказала в интервью, которое прошло в инстаграме.

Эрика Герцег призналась, что решение она приняла самостоятельно, а когда озвучила это Константину Меладзе, продюсер решил отпустить харизматичную вокалистку, несмотря на контракт.

Переглянути цей допис в Instagram Интервью с @volgina_official_ и @casinosochiofficial Допис, поширений Erika Herceg (@erikaherceg) 14 Тра 2020 р. о 9:03 PDT

Кроме этого, певица добавила, что с начала 2020 года она обдумывала, стоит ли ей покидать успешный коллектив "ВИА Гра". И после колебаний Эрика Герцег "решила уходить уже потихоньку". Артистка хочет начать сольную карьеру и анонсировала презентацию авторских песен.

О поисках новой солистки свидетельствует и сообщение, которое разместили на инстаграм-странице продюсерского центра Константина Меладзе. Кастинги в "ВИА Гру" уже начались. До конца 2020 года Эрика Герцег еще будет в составе "ВИА Гры", в то время как новая солистка будет изучать весь материал группы на репетициях.