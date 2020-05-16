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Dan Balan и Оксана Муха представили видео на песню #ВСЕПРОБАЧАТИ (Видео)

Dan Balan и Оксана Муха представили видео на песню #ВСЕПРОБАЧАТИ (Видео)
09:12 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Клип #ВСЕПРОБАЧАТИ стал первой режиссерской работой исполнителя и первой песней, которую молдавский артист исполнил на украинском языке. Он написал ее специально для дуэта со своей подопечной в вокальном шоу.

Спустя год после сенсационной победы в девятом сезоне шоу Голос країни Оксана Муха и ее тренер Dan Balan представили совместный клип на песню #ВСЕПРОБАЧАТИ.

Песня Треба (теперь она получила новое название #ВСЕПРОБАЧАТИ), на которую в пятницу, 15 мая, Dan Balan и Оксана Муха представили совместный клип впервые прозвучала в одном из последних эфиров девятого сезона вокального шоу Голос країни 2019.

"Прощать надо все — не для кого-то, а для себя. Прощение — это исцеление, отпуская свою боль, мы освобождаем место для любви. И совсем неважно впустите вы в свою жизнь снова этого человека или нет. Это и есть главный месседж проекта #всепробачати", — сказал Dan Balan, представляя видео. 

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"Весь год, прошедший после нашей победы в шоу Голос країни, мы с Даном были на постоянной связи и в творческом поиске. В прошлом году летом я была специальной гостьей его большого тура по Украине. А сейчас, наконец, — наша такая долгожданная и желанная премьера", — рассказала, как прошел год Оксана Муха.

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Все по теме:

Знаменитости, Песни, Клипы, Дан Балан, Оксана Муха, Новинки песен, ВСЕПРОБАЧАТИ.
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