"Евровидение-2020" онлайн-концерт: где и когда смотреть

Новости культуры:Сегодня, 16 мая, в 22.00 состоится большой концерт "Евровидения-2020".

В субботу, 16 мая, пройдет грандиозный концерт Eurovision: Europe Shine A Light. Шоу состоится вместо финала конкурса "Евровидение", который в этом году отменили из-за пандемии коронавируса.

Ведущие Эдисия Ромбли, Шанталь Янзен и Ян Смит из концертного зала в Нидерландах без зрителей на 360-градусном LED-экране представят 41 участника "Евровидения" этого года. Среди них будет и группа Go_A, которая стала победителем Нацотбора в этом году.

Ожидаются также выступления победителей прошлого года. Так, Мария Шерифович и Netta представят новую акустическую песню, а победитель прошлого года Данкан Лоуренс представит композицию Someone Else.

Где и во сколько смотреть концерт Eurovision: Europe Shine A Light: Телетрансляций шоу начнется в 22:00 на канале "UA: Перший", послушать ее можно будет и на "UA: Радіо Промінь".

22 февраля состоялся финал Национального отбора на "Евровидение", по результатам которого был определен представитель Украины на конкурсе. В этом году нашу страну должна была представить группа Go-A с песней "Соловей".

Директор по управлению персоналом НОТУ Виктория Сидоренко заявила о том, что группа представит нашу страну на конкурсе в следующем году.