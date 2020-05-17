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Украинская группа "Jonathan Livingston" презентовала фанатам новый мини-альбом: аудио

Украинская группа "Jonathan Livingston" презентовала фанатам новый мини-альбом: аудио
17:37 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Это третий ЕР украинского коллектива.

Украинская барокко-поп группа Jonathan Livingston презентовала мини-альбом "Дурман".

Релиз объединил три, написанные в разные в отрезки времени, истории и представляет собой не сюжетную картинку с понятными, четко определенными деталями, а коллаж из различных, иногда не связанных между собой образов из снов, художественных произведений, Библии и реальной жизни.

"В основе всего мини-альбома - размышления над причиной человеческого "голода", искушений, слабости и нравственности. Разница лишь в том, что в каждой песне - свой "голод", свой "сад" и "плод". А в условиях, которые сейчас возникли, самоизоляция, ограничив нас от определенных соблазнов, особенно обострила другие. Поэтому, думаю, это - повод задуматься над природой и восприятием наших искушений", - отмечает Андрей Пантюх, автор песен.

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Отмечается, что этим альбомом артисты завершают определенный этап своего творчества и уже в следующем альбоме, выход которого планируется в конце этого года, вернутся к лирике, с которой начинали.

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Альбом, Дурман, Jonathan Livingston.
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