Netflix показал первый ролик комедии Евровидение (Видео)

Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер комедии "Евровидение" (Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga) с Рэйчел Макадамс ("Дневник памяти") и Уиллом Ферреллом ("Зеровилль"). Премьера запланирована на 26 июня. Сам по себе трейлер являются клипом-пародией на песню "Вулканический человек" (Volcano Man), в котором обыгрываются стереотипы об Исландии. Режиссером фильма стал Дэвид Добкин. В картине также сыграли Пирс Броснан и Деми Ловато.