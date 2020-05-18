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Понедельник, 18.05.2020

Netflix показал первый ролик комедии Евровидение (Видео)

Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер комедии "Евровидение" (Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga) с Рэйчел Макадамс ("Дневник памяти") и Уиллом Ферреллом ("Зеровилль"). Премьера запланирована на 26 июня. Сам по себе трейлер являются клипом-пародией на песню "Вулканический человек" (Volcano Man), в котором обыгрываются стереотипы об Исландии. Режиссером фильма стал Дэвид Добкин. В картине также сыграли Пирс Броснан и Деми Ловато.
apostrophe.ua
Фото: Скриншот
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Музыка, Евровидение, Песни, Комедия, Netflix, Евровидение 2020.
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