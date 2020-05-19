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Параллельные миры и инопланетяне: группа Drezden выпустила новый клип (Видео)

Параллельные миры и инопланетяне: группа Drezden выпустила новый клип (Видео)
19:10 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Режиссером клипа выступил Владимир Нефедов.

Новый проект лидера группы "Ляпис 98" Сергея Михалока - Drezden - представил футуристический клип на песню "Давида олень".

В ролике есть параллельные миры и выдуманная реальность, инопланетяне и рисованные персонажи, а также отсылки к голливудским фильмам 60-х годов XX-века.

Съемки проходили два дня в Лос-Анджелесе и окрестностях.

"Один из наших режиссеров монтажа, который занимался созданием титров в видео, прокомментировал клип так: герой "делает дела" сидя дома, используя специальный портал, а в конце телепортируется в "новый мир". После карантина мир уже не будет прежним. Восприятие истории кардинально изменилось за несколько месяцев. Клип снимался в январе, а тогда никто даже и предположить не мог, как будут разворачиваться события весной", - рассказал Нефедов.

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Для работы с роботизированными костюмами был приглашен Роберт Дивайн, автор костюмов в технологии аниматроника. Он работал на таких проектах как "Бегущий по лезвию", "Вспомнить все", "Робокоп", "Без лица", "Армагеддон", "Стартрек", "Марс атакует", "Терминатор", "Искусственный разум" и др.

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Музыка, Клип, Песня, Дрезден, Сергей Михалок.
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