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Вторник, 19.05.2020

"Всем, кого затронула пандемия": KALUSH представили новый клип (Видео)

"Этот трек посвящается всем, кого затронула пандемия, посвящается всем...", - рассказал о новой работе Олег Псюк (Псючий Син). В новой работе парни отходят от фирменной пулеметной читки. Их привычный жесткий натиск сменяется более плавным флоу, обращаясь к звучанию клауд-рэпа. В лаконичном видео - всего одна комната, где то и дело возникают Псючий Син и Килим Мен. Самоизоляция, изнуренность, напряжение и тоска — главные составляющие новой работы KALUSH.
112.ua
Фото: instagram
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Калуш, Музыка, Клип, Песня, Хип-хоп.
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