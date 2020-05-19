"Всем, кого затронула пандемия": KALUSH представили новый клип (Видео)

"Этот трек посвящается всем, кого затронула пандемия, посвящается всем...", - рассказал о новой работе Олег Псюк (Псючий Син). В новой работе парни отходят от фирменной пулеметной читки. Их привычный жесткий натиск сменяется более плавным флоу, обращаясь к звучанию клауд-рэпа. В лаконичном видео - всего одна комната, где то и дело возникают Псючий Син и Килим Мен. Самоизоляция, изнуренность, напряжение и тоска — главные составляющие новой работы KALUSH.