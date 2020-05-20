Робби Ульямс даст благотворительный онлайн-концерт: тизер шоу (Видео)

Новости культуры:Британский певец вместе с бывшими коллегами по группе подготовил сюрприз поклонникам.

Робби Уильямс вместе с Take That сыграют благотворительный онлайн-концерт.

Об этом Робби Уильямс сообщил на своей странице в Instagram.

Артист поделился тизером этого шоу.

Средства передадут в британские благотворительные организации Nordoff Robbins (музыкальная терапия) и Crew Nation (поддержка работников концертной индустрии, пострадавших от коронавируса).

Посмотреть концерт можно будет на YouTube-канале Compare the Meerkat. Выступление состоится 29 мая в 22:00 по киевскому времени.