Робби Ульямс даст благотворительный онлайн-концерт: тизер шоу (Видео)

Робби Уильямс вместе с Take That сыграют благотворительный онлайн-концерт.
Об этом Робби Уильямс сообщил на своей странице в Instagram.
Артист поделился тизером этого шоу.
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#Ad You’re all invited round to my place for a reunion on 29th May. Dress code: slippers and PJs. #MeerkatMusic #takethat
Средства передадут в британские благотворительные организации Nordoff Robbins (музыкальная терапия) и Crew Nation (поддержка работников концертной индустрии, пострадавших от коронавируса).
Посмотреть концерт можно будет на YouTube-канале Compare the Meerkat. Выступление состоится 29 мая в 22:00 по киевскому времени.