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Певец KHAYAT выпустил новую песню "Говорила" (Видео)

Певец KHAYAT выпустил новую песню "Говорила" (Видео)
11:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Известно, что артист 10 лет учился играть на аккордеоне, но песня "Говорила" стала первой, где исполнитель использовал этот инструмент.

Финалист Национального отбора на Евровидение-2020 KHAYAT (настоящее имя – Андрей Хайат) сегодня, 21 мая, презентовал новую песню. Новая современная композиция называется "Говорила".

Премьера состоялась на официальном ютуб-каналепевца.

В одном из интервью Андрей сказал, что этот текст написал больше, чем год назад, однако у него никак не получалось написание музыки. Но сегодня мир наконец услышал новый трек, который уже успел пленить все музыкальные платформы.

"Мы живем в мире, где сплетни и обман стали неотъемлемой частью нашей будничной жизни. "Говорила" – это не персонифицированная история, а взгляд со стороны на типичную жизненную ситуацию, где я выступаю в роли рассказчика. Песня проникнута идеей о том, что счастье любит тишину и правду, но я уверен, что каждый из вас увидит свой личный смысл сквозь призму собственных наблюдений и опыта", – прокомментировал презентацию KHAYAT на личной странице винстаграме. KHAYAT – "Говорила": слушайте песню онлайн

Что известно о певце KHAYAT?

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KHAYAT – украинский певец и автор песен. Он работает в оригинальном жанре музыкальной индустрии – фольктроника. Заявил о себе в 2019 году, когда выступил на слепых прослушиваниях девятого сезона шоу "Голос страны". Выбрал Тину Кароль и с помощью ее поддержки и советов на проекте, смог занять третье место.

Позже он принял участие в Национальном отборе на Евровидение-2020, где стал полуфиналистом. А уже в этом году боролся за право представлять Украину на главном песенном конкурсе Европы в финале.

Представлен в номинации "Открытие года" на премии YUNA. Всего за время своей карьеры он уже успел выпустить дебютный альбом и шесть синглов.

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Музыка, Песни, KHAYAT, Новинки песен, Говорила.
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