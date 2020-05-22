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Олег Скрипка исполнил "Два кольори" по-английски (Видео)

Олег Скрипка исполнил "Два кольори" по-английски (Видео)
11:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:"Два кольори" прозвучали по радио в США, Великобритании и Австралии, где есть крупные украинские диаспоры.

20 мая, в День вышиванки, легендарный певец Олег Скрипка презентовал новую версию культовой украинской песни "Два кольори". Артист спел ее на английском языке.

Олег Скрипка специально представил англоязычные "Два кольори" в День вышиванки, который уже стал международным праздником. В этом году его отмечали 20 мая.

Солист группы "Вопли Видоплясова" на своей странице в фейсбук поздравил всех с Днем вышиванки.

Дорогие, поздравляю вас с Днем вышиванки! Этот славный день массово празднуют не только в Украине, но и везде. Наш прекрасный праздник объединяет по всему миру украинцев и всех тех, кто сердцем чувствует красоту, тепло традиции и любовь. Надевайте праздничные наряды и любуйтесь красотой мира! – написал он.

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История песни "Два кольори"

Песня "Два кольори" была написана в далеком 1964-м (кстати, именно в этом году родился и Скрипка). Автор слов – известный поэт Дмитрий Павлычко, музыка – Александра Билаша. "Два кольори" входили в репертуар таких известных певцов как Анатолий Мокренко, Дмитрий Гнатюк, Василий Зинкевич, Виктор Шпортько и погибший в АТО Василий Слипак. Пела ее и несравненная Квитка Цисык. Песня была переведена на французский язык. А теперь имеет и англоязычную версию.

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Олег Скрипка, Музыка, Песни, Артист, Новинки песен.
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